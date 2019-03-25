Лавров отчитал Помпео за внешнюю политику США

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25 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:19  |  vz.ru
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Скандинавы теряют Прибалтику из-за «грязных денег русских олигархов»

Постсоветская история финансов стран Прибалтики была историей их поглощения со стороны СкандинавииФото: Ints Kalnins/Reuters
После распада СССР Прибалтика досталась вовсе не Европе в целом – точнее говоря, не только ей. Контроль над банковской системой Литвы, Латвии и Эстонии получили скандинавские финансовые структуры, уничтожавшие местных конкурентов. Однако теперь они сами попали под удар – и это, как ни странно, имеет отношение и к России. Подробности...
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С Голанских высот открылся вид на Крым

Советский танк, оставшийся около Голанских высот со времен войны 1967 года, был недавно найден в СирииФото: Константин Мачульский/ТАСС
Заявление Дональда Трампа о признании Голанских высот израильскими ударит по американской позиции в отношении Крыма. Так считают некоторые наблюдатели. Действительно, ход Трампа еще раз высветил двойные стандарты Вашингтона и пренебрежение к мнению мирового сообщества – но так было всегда, и внешняя политика России исходит именно из этого. Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Названы условия третьего Майдана на Украине

Майдан Незалежности уже не раз становился ареной для драк силовиков и радикаловФото: Никитин Максим/ТАСС
В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко. Он уверен, что народ выйдет с протестами, если власть решится на подтасовки итогов голосования 31 марта. Появились слухи и о том, что олигарх Коломойский уже запланировал вывести на Майдан добровольцев из своих батальонов. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Нейтральной зоны в Донбассе больше нет

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...
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Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
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В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Лавров отчитал Помпео за внешнюю политику США

            25 марта 2019, 19:31

            Текст: Анастасия Норина

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            Во время телефонного разговора глава МИД России Сергей Лавров выразил недовольство госсекретарю США Майку Помпео в связи с действиями Вашингтона в отношении Голанских высот, Венесуэлы и Украины.

            Лавров уверен, что желание США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами является серьезным нарушением международного права, а также мешает урегулированию кризиса в Сирии и в целом ухудшает ситуацию на всем Ближнем Востоке, говорится на сайте МИДа.

            Также министр иностранных дел подчеркнул, что подыгрывание Вашингтона киевскому режиму и саботажу с их стороны Минских соглашений неприемлемо.

            После высказывания своих позиций, главы внешнеполитических ведомств России и США договорились продолжить в дальнейшем обмен оценками по важным вопросам международной жизни и проблемам.

            Ранее сообщалось, что Помпео высказал Лаврову претензии в отношении позиции Москвы по Венесуэле. Лавров ответил, что попытки США организации госпереворота в республике нарушают устав ООН и являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела чужого государства. 


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