Названо место проведения российских этапов «АРМИ-2019»

Тюменская область вновь станет площадкой проведения двух этапов Международных армейских игр «АРМИ-2019» – «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

Такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу. Соответствующие документы уже подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Соревнования пройдут в июне-августе на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

В этом году мероприятие пройдет в пятый раз. Действие развернется на 24 полигонах десяти стран. В рамках игр проходит демонстрация теоретической и практической подготовки военных, выставки техники, научные дискуссии.

В 2017 году Тюмень уже принимала участников «АРМИ». В финале российских соревнований в конкурсе «Инженерная формула» выступили 150 военнослужащих, а также были задействованы 40 единиц спецтехники. За лидерство боролись военные из Белоруссии, Армении, Узбекистана и России.

Ранее сообщалось, что игры должны пройти в России, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Иране, Узбекистане, Индии, Казахстане, Китае и Монголии