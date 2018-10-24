Армейские игры собрались распространить на территорию еще четырех стран

Армейские международные игры «Армия-2019» в следующем году могут пройти в 11 странах, в том числе впервые в Индии, Пакистане, Монголии и Узбекистане, заявил начальник главного управления боевой подготовки ВС России Иван Бувальцев.

«Продолжается работа по распределению конкурсов. Заявки на проведение состязаний поступили от 10 государств», – передает его слова РИА «Новости».

Игры должны пройти в России, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Иране, Пакистане, Узбекистане, Индии, Казахстане, Китае и Монголии. Программа «Армии-2019» расширится с 28 до 31 конкурса.

По словам Бувальцева, также в новом конкурсе Армейских международных игр «Аварийный район» впервые собирается принять участие команда Швейцарии. Состязание пройдет с 10 по 15 августа на полигонах рядом с подмосковными городами Можайск и Сергиев Посад.

«Аварийный район» – новое состязание на лучшее аварийно-спасательное формирование. Предварительно готовность к участию в конкурсе выразили Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан и Швейцария», – сказа Бувальцев.

В конкурсе могут участвовать не только военные подразделения, но и гражданские спасатели.

В этом году международные армейские игры прошли в августе. В одной из самых популярных дисциплин – «Танковом биатлоне» – победу одержала Россия.