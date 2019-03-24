Сборная России по футболу выиграла в отборочном матче ЧЕ-2020

Российская команда обыграла сборную Казахстана в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0.

Игра прошла на «Астане-Арене» в присутствии более 29,5 тыс. зрителей, передает ТАСС.

Авторами голов стали Денис Черышев (19-я и 45-я минуты), Артем Дзюба (52). Еще один мяч защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков отправил в собственные ворота (62).

В первом матче в отборочном турнире 21 марта российская сборная в гостях проиграла команде Бельгии (1:3).

Напомним, в группе I, куда определена сборная России, шесть команд: кроме российской сборной это команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана, Сан-Марино.