В Госдуме отреагировали на признание России энергетической сверхдержавой

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета Кристофа Фрая о том, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.

Ананских сказал RT, что полностью поддерживает данное заявление. Он напомнил, что Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. «Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны», – отметил депутат.

Россия будет и дальше удерживать лидирующее положение в энергетической сфере, заверил Ананских. Он отметил, что в настоящее время разведываются новые месторождения, происходит выход на шельф.

«Нет сомнений в том, что Россия будет оставаться глобальным игроком на этом рынке», – заключил Ананских.

Напомним, Фрай заявлял, что Россия останется энергетической сверхдержавой, в каком бы направлении ни начала развиваться международная энергетика. Он говорил, что наша страна не только богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии, но также может предложить миру новые технологии по развитию такой энергетики, несмотря на огромную конкуренцию в этой области.