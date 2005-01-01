В Кремле раскрыли подробности звонка Назарбаева Путину перед отставкой

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал о разговоре Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, состоявшемся перед уходом последнего с поста главы Казахстана.

«Нурсултан Абишевич звонил сам. Собственно, они часто созваниваются по мере необходимости. Это было всегда в последние годы. Звонил он за пару часов до объявления», – рассказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам представителя Кремля, организация переговоров между руководством России и новым руководством Казахстана возможна в ближайшее время, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что Казахстан является «очень важным партнером России». «Поэтому то, что контакты будут в ближайшее время, в том числе на высшем уровне, сомнений никаких нет», – добавил он.

Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, во вторник объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Назарбаева за успешную совместную работу.