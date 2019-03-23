Порошенко уличили в стремлении втянуть Украину в НАТО ценой распада страны

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что идея Петра Порошенко прописать в Конституции курс на вступление Украины в НАТО вопреки мнению граждан ведет к расколу в обществе и к распаду страны.

Медведчук уверен, что заявления о вступлении Украины в НАТО и ЕС – «это чисто популизм и пиар во время избирательной кампании», так как «такие вопросы не регулируются конституцией», передает РИА «Новости».

Один из пунктов обновленной конституции гласит, что курс на вступление в НАТО принят «для сохранения гражданского согласия на земле Украины», отметил Медведчук и задался вопросом: «Какого согласия?».

«Сегодня поддерживают НАТО 42%, ну 44%. Выступают против – 34-36%. Какое согласие тех людей, которые выступают против? И те, которые выступают за внеблоковый статус. Это согласие? Это раскол, который ведет к распаду», – подчеркнул Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

Ранее Медведчук заявил газете ВЗГЛЯД, что вступления Украины в НАТО не будет.