СК назвал причины пожара в Красноярском крае, в котором погибли двое детей

Пожар в красноярском поселке Таскино, по предварительной версии следствия, произошел из-за того, что один из детей пытался растопить печь при помощи бензина, об этом сообщает краевой СК.

«10-летний ребенок растапливал печь при помощи бензина, в результате чего возник пожар. Родители в это время спали, с ними находилось двое детей в возрасте 1 год и 9 лет, все четверо погибли в огне», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что в результате пожара одноэтажного дома погибли двое детей и двое взрослых, из горящего дома успел сбежать 10-летний мальчик.