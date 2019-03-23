В Красноярском крае на пожаре погибло двое детей и двое взрослых

В Красноярском крае сгорел одноэтажный дом, под завалами нашли тела четырех погибших, среди них – двое детей, об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме населенного пункта Таскино Каратузского района Красноярского края, звеном газодымозащитной службы под обрушившимися конструкциями сгоревшего дома обнаружено четверо погибших: мужчина, женщина и двое детей», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Сообщение о возгорании поступило около 16.00 (12.00 мск), расстояние от места происшествия до пожарной части составляет 28 километров. К моменту, когда пожарные прибыли на место, дом полностью охватил огонь, горели надворные постройки и была угроза распространения на соседние дома. Площадь возгорания составила 192 кв. м.

Позже спасатели установили, что из горящего дома успел убежать 10-летний мальчик, он не пострадал.

На месте ведут работу пожарно-спасательные подразделения и следственно-оперативная группа, выясняющая причину возгорания.