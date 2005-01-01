Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

В субботу пары представляли произвольный танец. Синицина и Кацалапов получили за прокат 127,82 балла и в сумме 211,76, передает РИА «Новости».

Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (222,65). Бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл/ Захари Донохью (210,40).

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин (208,53) заняли четвертое место.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова стала обладательницей золота на чемпионате мира в Сайтаме, на третьем месте оказалась россиянка Евгения Медведева.