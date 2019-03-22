Путин назвал Загитову «молодцом»

Президент России Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Алину Загитову, победившую на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

«Вы выиграли красиво, технично, уверенно. Откатали всю программу «на одном дыхании», покорили своим блистательным мастерством миллионы болельщиков и зрителей. Такие триумфальные свершения создают спортивную славу нашей страны. Молодец!», – говорится в телеграмме в адрес Загитовой, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также подчеркнул, что Загитова с ее силой духа и характером сможет справиться с самыми сложными и амбициозными задачами.

На ваш взгляд За кого из российских фигуристок вы больше болеете? За Алину Загитову

За Евгению Медведеву

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Напомним, Загитова стала обладательницей золота на чемпионате мира в японском городе Сайтам, на третьем месте оказалась другая россиянка Евгения Медведева.