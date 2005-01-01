Стали известны сроки признания США Голанских высот за Израилем

Президент США Дональд Трамп может подписать документ о признании за Израилем Голанских высот на следующей неделе, передают СМИ.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации, передает ТАСС.

Напомним, в четверг Трамп заявил, что США должны признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала изменение статуса этого региона в обход Совбеза прямым нарушением решений ООН. В Кремле заявление лидера США назвали дестабилизирующим ситуацию в регионе.

МИД Сирии назвал заявление Трампа безответственным, Турция предупредила, что такое решение приведет к росту насилия на Ближнем Востоке.