Медведев поручил подготовить законопроект об отмене уголовной статьи за нерепатриацию валюты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить проект закона об отмене статьи Уголовного кодекса за невозвращение выручки в иностранной валюте.

Премьер поручил Минюсту, Минфину и Российскому экспортному центру (РЭЦ) «обеспечить оперативное внесение» проекта Федерального закона «О внесении изменении в УК РФ в части совершенствования уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства РФ» в правительство, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Там также добавили, что речь идет об отмене статьи 193 Уголовного кодекса «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

Согласно действующим нормам, нарушение статьи повлечет штраф от 200 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору предполагают наказание в виде штрафа от 300 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.