Страны Персидского залива выступили против призыва Трампа по Голанским высотам

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латиф бен Рашид аз-Зайяни считает, что взгляды президента США Дональда Трампа «подрывают шансы» на достижение мира на Ближнем Востоке.

В частности страны арабские страны Персидского залива не согласны с позицией Трампа по статусу Голанских высот, передает ТАСС.

«Слова Трампа не изменят твердую позицию, которой придерживаются международное сообщество и ООН. Арабские Голанские высоты – сирийская территория, оккупированная Израилем 5 июня 1967 года военными путем», – заявил аз-Зайяни.

Он подчеркнул, что позиция американского президента «подрывает шансы на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке». По словам генсека, для того, чтобы достигнуть мира в регионе, Израиль должен покинуть «все арабские территории, оккупированные в 1976 году, в том числе и сирийские Голанские высоты».

Ранее Трамп заявил, что США должны признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала изменение статуса этого региона в обход Совбеза прямым нарушением решений ООН. В Кремле заявление лидера США назвали дестабилизирующим ситуацию в регионе.

МИД Сирии назвал заявление Трампа безответственным. Турция предупредила, что такое решение приведет к росту насилия на Ближнем Востоке. Европейский союз заявил, что его позиция не изменилась: он не признает Голаны израильскими.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан и разбиралась в том, поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет.

Голанские высоты принадлежат Сирии с 1944 года. В 1967 году во время Шестидневной войны их захватил Израиль, а в 1981 израильский парламент в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над Голанскими высотами. 17 декабря 1981 года Совбез ООН резолюцией 497 признал аннексию недействительной.