Российского ходока Иванова лишили золота ЧМ-2013

Российский ходок Александр Иванов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил; также аннулированию подлежат все его результаты с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отсчет дисквалификации начинается с 2 мая 2017 года (даты временного отстранения), передает ТАСС.

Напомним, Иванов завоевал золото чемпионата мира 2013 года и серебро чемпионата Европы 2014 года.

Ранее Германия и Австрия объявили о раскрытии всемирной допинговой сети.