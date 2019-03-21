Россия выпустила евробонды на 3 млрд долларов и 750 млн евро

Министерство финансов России в четверг, 21 марта, разместило новые еврооблигации в долларах с погашением в 2035 году, а также прошло доразмещение евробондов в евро с погашением в 2025 году.

Объем размещения долларовых еврооблигаций России составил 3 млрд, бумаг в евро – 750 млн, передает ТАСС.

Финальный ориентир по долларовым евробондам России определен на уровне 5,10%, по бумагам в евро – 2,375%.

Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк, сообщает Минфин.

В ноябре прошлого года Минфин России разместил еврооблигации в объеме 1 млрд евро с доходностью в размере 3% годовых. В ведомстве объясняли, что размещение суверенных евробондов в евро не связано с идеей дедолларизации, хотя будет ей способствовать.