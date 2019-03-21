Брак Марата Башарова расторгли по решению суда

Мировой суд Бабушкинского района удовлетворил иск супруги актера Марата Башарова Елизаветы и расторг их брак.

Заседание проходило в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

Сторона Елизаветы Башаровой отправила актеру соглашение об алиментах.

«Соглашение должно быть подписано сторонами у нотариуса. Сейчас оно находится на рассмотрении у Марата», – пояснила юрист Башаровой Нелли Макарова.

По ее словам, ради общего ребенка разведенная пара решила сохранить добрые отношения.

В декабре 2018 года СМИ сообщали, что жена Марата Башарова оказалась в больнице с травмой носа после того, как муж избил ее. Мать пострадавшей рассказала, что Башаров напал на свою жену в порыве ярости.

В феврале стало известно, что Елизавета подала на развод.