МИД заявил о готовности работать с Минском без публичных выплесков

Москва настроена на продолжение результативной работы с Белоруссией без эмоций и ненужных публичных выплесков, говорится в комментарии МИД России.

В дипведомстве обратили внимание на дискуссию о перспективах российско-белорусского сотрудничества, появившейся в медийном пространстве в последнее время.

«Внимание к этим вопросам вполне объяснимо. Разумеется, в российско-белорусских отношениях бывают сюжеты, по которым оценки и подходы сторон не во всем совпадают. При этом, однако, мы всегда находили и находим решения даже самых трудных вопросов», – отметили в МИД России.

«Настроены на продолжение спокойной ритмичной работы, на достижение конкретных результатов без эмоций и ненужных публичных выплесков. Рассчитываем на такой же подход и от наших белорусских друзей», – добавили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не обсуждают возможное объединение России с Белоруссией для сохранения Владимира Путина у власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 марта заявил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав России. Он также отметил, что сейчас белорусы хотят быть вместе с Россией, но при этом «жить в своей квартире».