Песков опроверг обсуждение объединения России и Белоруссии

В администрации президента не обсуждают возможное объединение России с Белоруссией для сохранения Владимира Путина у власти, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, которое написало о якобы идее объединения двух государств, что позволило бы, по мнению журналистов, сохранить власть над страной за Путиным после 2024 года.

«Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», – сказал Песков, передает ТАСС.

По его словам, у администрации президента напряженная повестка дня, нацеленная в том числе на реализацию майского указа Путина. Песков подчеркнул, что этим документом установлены сроки, которые «не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 марта заявил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав России. Он также отметил, что сейчас белорусы хотят быть вместе с Россией, но при этом «жить в своей квартире».