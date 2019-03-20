Детей-инвалидов в Курске определили в интернат без лифтов и пандусов

В Курске родители детей с инвалидностью, передвигающихся на коляске, пожаловались на отсутствие в новой школе-интернате лифтов, пандусов и специальных санузлов для инвалидов.

Школа была открыта на базе старого трехэтажного здания, изначально предназначавшегося для детей-сирот, передает «Дождь».

В учебном корпусе дети вынуждены подниматься на второй и третий этажи ползком, рассказала директор интерната Марина Хмелевская. По ее словам, школе пришлось закупить гусенично-подъемное устройство, перемещающее детей с этажа на этаж. Пока большинство учащихся учится в начальных классах, поэтому их кабинеты расположены на первом этаже. Также директор сообщила, что раньше зданием занимался частный инвестор, но 2015 году он прекратил финансирование, и некоторые корпусы здания остались необорудованными.

Тем временем на сайте Следственного комитета Курской области сообщается, что началась проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность».