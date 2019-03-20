В НАТО не стали комментировать заявление Трампа о приеме в альянс Бразилии

Штаб-квартира НАТО отказалась комментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности приема в Североатлантический альянс Бразилии.

В пресс-службе НАТО заявили, что «по этому вопросу мы рекомендуем обратиться к властям США», передает ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп на встрече с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Белом доме заявил, что США серьезно рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО.

Позже Трамп заявил, что решил повысить статус Бразилии до основного союзника за пределами НАТО.

В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о членстве Бразилии в НАТО.