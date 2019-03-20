Бандиты напали на конвой с ураном в Бразилии

Вооруженные злоумышленники напали на конвой полиции, сопровождавший груз с ураном на шоссе в районе города Ангра-душ-Рейш в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

Данный радиоактивный материал используется при работе двух атомных электростанций Angra 1 и Angra 2, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Brasil.

Правоохранителям удалось рассеять нападавших, раненых и задержанных нет, сам груз не пострадал.

Ранее в Грузии задержали торговцев ураном.