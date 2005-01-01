В Грузии задержаны торговцы ураном

Граждане Грузии Гоча Г. и Роман К. арестованы в аджарском поселке Кобулети при попытке продать «уран-238», заявил на брифинге представитель СГБ Грузии Савлэ Мотиашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Они пытались сбыть 40,19 граммов вещества за 2,8 млн долларов, теперь им грозит от пяти до 10 лет заключения.

Другие детали спецоперации Службы госбезопасности пока не разглашаются.