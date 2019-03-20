Самолет США заметили вблизи российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168857 провел разведку неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в порту Тартус.

Согласно данным авиационного ресурса PlaneRadar, военный самолет США поднялся с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. В 16.10 мск воздушное судно было замечено в районе сирийской Латакии и побережья Ливана. Полет проходил на высоте 6,6 километра над землей, скорость движения составила 732,7 километра в час. Boeing несколько раз облетел указанную территорию.

Иностранные военные самолеты регулярно замечают у границ России и российских военных объектов за рубежом. Так, 16 марта стратегический беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма и Кубани.