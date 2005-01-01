Трамп выступил в поддержку непрямых выборов президента США

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку принятой в Соединенных Штатах системы непрямых выборов президента, при которой главу Белого дома избирают члены так называемой коллегии выборщиков, а не граждане страны непосредственно.

По словам Трампа, «прелесть коллегии выборщиков заключается в том, что для того, чтобы победить, надо ездить во множество штатов».

«При всенародном голосовании же достаточно посещать крупные штаты – в итоге все закончится тем, что страной будут править большие города. Менее крупные штаты и весь Средний Запад США в итоге лишатся всей власти, а мы не можем этого допустить», – заявил глава Белого дома в своем Twitter.

«Мне раньше нравилась идея всенародного голосования, но сейчас я понимаю, что коллегия выборщиков намного лучше для США», – признался Трамп.

Напомним, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года Дональду Трампу, выступила за упразднение коллегии выборщиков.

Система непрямых выборов президента существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого кандидата в президенты, а за так называемых выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Согласно правилам, кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, «забирает» всех выборщиков от данного штата.