Аваков рассказал о карьерных планах после президентских выборов на Украине

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после президентских выборов в стране может пойти в журналистику или попытаться стать членом нового правительства.

Аваков заявил в интервью «the Бабель», что «будут выборы в парламент, будет создана коалиция, появится новое правительство», и он может быть там.

«Возможно, пойду работать в журналистику», – добавил министр.

Он отметил, что обстоятельства для ухода в отставку «всегда возникают».

Ранее Аваков сообщил, что национальная полиция Украины составила более 500 административных протоколов о нарушениях в ходе избирательной кампании.

До этого он призвал кандидатов в президенты Украины не устраивать «ристалище политической грязи» и договориться о честной конкуренции.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.