Несколько регионов Венесуэлы вновь остались без электричества

Венесуэльские штаты Миранда, Варгас, Карабобо и Мерида, а также некоторые районы Каракаса, столицы Боливарианской Республики, остались без электроснабжения, сообщило издание El Nacional.

Представители национальной электрической компании Corpoelec сообщили, что работают над восстановлением подачи электроэнергии. Причина новой аварии пока не установлена, передает ТАСС.

Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. Электричество вернулось в дома и на улицы Каракаса лишь 13 марта. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал блэкаут в Венесуэле терактом со стороны США.

В МИД России заявили, что энергетический коллапс в Венесуэле был спровоцирован из-за рубежа, организаторы атаки знали устройство оборудования, произведенного в Канаде.