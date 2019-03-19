Минтруд заявил о занижении прожиточного минимума пенсионеров в трети регионов

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил о занижении прожиточного минимума пенсионеров в 30 из 85 регионов России с целью экономии на доплатах.

«По нашим данным, порядка 30 регионов занижали и занижают прожиточный минимум пенсионеров в целях установления региональной и социальной доплаты к пенсии», – рассказал Топилин во время выступления на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

По его словам, регионы занижают прожиточный минимум пенсионеров в разных масштабах. Министра рассказал, что «где-то это сто рублей, где-то двести, а где-то и полторы тысячи», пишет «Интерфакс».

Отмечается, что эту проблему можно будет решить с помощью поправки, принятой Госдумой в ходе второго чтения законопроекта о начислении социальных доплат к пенсии сверх прожиточного минимума.

Поправка должна коснуться методики, по которой рассчитывается прожиточный минимум в ходе формирования пенсий для малообеспеченных пенсионеров. Топилин уверен, что благодаря поправке правительство сможет упорядочить и выпустить правила формирования прожиточного минимума пенсионеров.

«Это означает, что с 2020 года при формировании бюджетов, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить», – добавил министр.

Ранее Госдума одобрила законопроект об увеличении размера пенсий выше прожиточного минимума.