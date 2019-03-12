Госдума одобрила проект о повышении пенсий свыше прожиточного минимума

Госдума на пленарном заседании приняла проект закона о повышении пенсий выше прожиточного минимума.

Проект закона о доплатах к пенсии сверх прожиточного минимума был внесен кабмином, передает РИА «Новости».

Госдума решила рассмотреть его в первом чтении 12 марта, во втором – 19 марта, в третьем – 21 марта, Совет Федерации должен рассмотреть его 27 марта.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике, ответственный за проект, поддержал его и рекомендовал принять в первом чтении.

Эти изменения предполагают исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте федерации.

Также проект закона предусматривает доплату сумм «которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году».

Инициатива была создана для реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в 2019 году.

«На следующей неделе мы планируем закон принять окончательно. Это позволит как можно скорее провести перерасчет, и граждане начнут получать средства. Причем перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года. Это решение коснется более 4 миллионов человек», – отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он добавил, что президент в послании поставил задачу по устранении несправедливости в отношении пенсионеров. «Пенсионерам, чей доход превысил прожиточный минимум после индексации пенсии, или снизили социальную доплату к ней, или вообще перестали ее выплачивать. Такого не должно быть», – отметил Володин.

Он добавил, что проект предусматривает, что размер ежемесячной доплаты к прожиточному минимуму не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных выплат, что означает, что люди получат доплаты в полном объеме и пенсию, проиндексированную на 7%.

«Важно, что после принятия закона гражданам не придется обращаться с заявлением, собирать справки. Выплаты будут проведены автоматически», – заключил Володин.