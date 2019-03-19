Владелица московской галереи рассказала подробности исчезновения картин

Директор и владелец картинной галереи «Веллум» в Москве Любовь Агафонова рассказала, что пропавшие картины могли просто потеряться.

«Некоторое время назад я не смогла найти пять картин и заявила об этом в полицию. Может быть, их никто не крал, а картины просто потерялись», – цитирует Агафонову «Ридус».

Также директор «Веллума» сообщила, что 15 марта в галерее был украден фотоаппарат. По словам Агафоновой, она дала камеру молодому человеку с просьбой сфотографировать картины для сайта. Мужчина оставил фотоаппарат в гардеробе и вышел, после чего техника исчезла. По факту исчезновения фотоаппарата также было написано заявление в полицию.

Агафонова отметила, что была удивлена ажиотажем, возникшим вокруг пропаж, и не понимает, почему истории с картинами и фотоаппаратом объединили в одну.

Между тем, один из сотрудников музейного центра «Артефакт», в котором находится «Веллум», рассказал «РИА Новости» о похищенном фотоаппарате.

«Какое ограбление? Бросили фотоаппарат где-то здесь, в коридоре, его и забрали, вот и все ограбление», – сообщил мужчина.

Заявление о пропаже картин и фотоаппарата поступило в полицию 18 марта. Сообщается, что были похищены работы советских художников 1920-1970 годов Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова. В настоящее время галерейный центр закрыт.

Напомним, в январе из Третьяковской галереии была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На следующий день подозреваемый в краже полотна был задержан.

Генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой в связи с хищением картины был объявлен выговор.