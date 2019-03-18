В Раде заявили о готовности Порошенко «врать о чем угодно» ради второго срока

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Балога, который в 2006–2009 годах занимал должность главы секретариата Виктора Ющенко, считает, что действующий президент Украины Петр Порошенко готов «полететь на Марс», «вернуть Крым» и врать о чем угодно, лишь бы остаться на второй срок.

Балога напомнил, что «Крыма нет в минских соглашениях, о нем никогда не говорят в «нормандском формате», но за две недели до выборов Порошенко обещает, что «вернет Крым», если за него проголосуют.

«Он (Порошенко) готов раздавать деньги, отправлять ракеты на Москву, вернуть Крым, полететь на Марс, чтобы только второй раз стать президентом. Он будет врать о чем угодно», – написал Балога на странице в Facebook.

Он выразил уверенность, что Порошенко безразличны чувства людей. «Его волнует только то, как самому не потерять кабинет на Банковой», – добавил депутат.

Ранее Порошенко пообещал, что в случае победы на выборах сделает «решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма» и попросится в НАТО. Он также заявлял, что Украине нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели далеко в тылу России.

Очередные президентские выборы пройдут на территории Украины 31 марта.