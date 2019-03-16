Порошенко пообещал после выборов попроситься в НАТО

Петр Порошенко поздравил Североатлантический альянс с 70-летием и пообещал, что на саммите НАТО в декабре 2019 года (после запланированных на конец марта выборов президента Украины) поднимет вопрос о предоставлении Украине плана действий по членству в организации.

Об этом, по информации «Укринформа», говорится в письме Порошенко генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

По словам Порошенко, партнерство с Украиной стало «важной страницей в истории» Североатлантического альянса. Он отметил, что Киев привержен реформам, направленным на интеграцию в НАТО.

Порошенко подчеркнул, что «Украина стоит на самой передовой линии защиты евроатлантического сообщества», и сказал, что членам альянса следует использовать предстоящий лондонский саммит для «начала предметной дискуссии по обновлению нашего партнерства, в том числе путем предоставления Украине ПДЧ (план действий по членству в НАТО – прим. ВЗГЛЯД)».

Столтенберг ранее заявлял, затрагивая вопрос о возможных новых членах НАТО, что организация считает Украину важным партнером и будет помогать ей в процессе вступления в альянс.

Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе говорила, что считает получение Киевом плана действий по членству в НАТО к концу 2019 года нереалистичным.

Между тем, попытки перевести вооруженные силы Украины на стандарты Североатлантического альянса уже приводили к проблемам. В частности, недавно сообщалось, что из-за натовских стандартов питания украинских военнослужащих кормят просроченными консервами и не могут обеспечить одноразовой посудой.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему расширение на восток не спасет НАТО от развала.