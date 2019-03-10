Натовская система питания в ВСУ дала сбой

После перехода вооруженных сил Украины на систему питания, предусмотренную стандартами НАТО, в украинской армии зафиксированы серьезные проблемы в этой сфере, сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

«По информации от нашего источника в 54-й бригаде вооруженных сил Украины, личный состав одного из подразделений уже несколько недель кормят просроченными консервами», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, на всех украинских военных не хватает одноразовой посуды и приборов, предусмотренных натовскими стандартами. В ответ на жалобы солдатам предлагают покупать посуду самостоятельно.

Филипоненко подчеркнул, что такая ситуация сложилась во всех бригадах украинской армии. По его словам, только за прошлую неделю более десятка украинских военнослужащих были госпитализированы с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями.

Напомним, в феврале на Украине вступил в силу закон о курсе страны в ЕС и НАТО.