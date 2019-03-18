В Крыму отреагировали на обещания Порошенко вернуть полуостров после выборов

Предвыборные обещания президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым в состав страны «сразу же после выборов» выглядят лицемерно, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Это обещание выглядит лицемерно. Именно Порошенко был свидетелем того, что происходило в Крыму в дни начала «крымской весны». Тогда он был в Крыму и видел народный подъем. Он видел, как люди настроены на проведение референдума. Он замечательный свидетель всего этого дела», – сказал РИА «Новости» Фикс.

Он напомнил, что в конце февраля 2014 года Порошенко приезжал в Симферополь и просил о встрече с властями республики, но она так и не состоялась. По словам Фикса, для Порошенко тот приезд обернулся бегством. «Крымчане его встретили, проводили замечательно, такси ему дали», – добавил Фикс.

В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал профанацией обещания Порошенко вернуть Крым в состав Украины. По его мнению, украинский народ не поверит в очередной раз в «пустые обещания» украинского президента.

«Порошенко уже не один раз на протяжении пяти лет дает такие обещания. Это очередная профанация. Порошенко будет обещать все что угодно, чтобы сохраниться у власти любым способом. Не надо воспринимать его слова за чистую монету», – сказал он.

Ранее Порошенко заявил, что в случае победы на выборах сделает «решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма».

Отметим, что Порошенко – не единственный кандидат в президенты Украины, который обещает вернуть полуостров. Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подписала обязательство, в котором пообещала вернуть Донбасс и Крым под контроль Киева в случае победы на выборах главы государства.