В США исключили возможность возврата Украине Крыма военным путем

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что возврат Украине Крыма военным путем исключен.

«Не может быть возврата Крыма силой. Это было бы военной катастрофой», – сказал Волкер во время телефонной пресс-конференции.

Однако он подчеркнул, что «надо хранить память о Крыме и вести дело к его возвращению в свое время», передает ТАСС.

Ранее украинский президент Петр Порошенко пообещал, что вернет Крым Украине «сразу же после выборов».

На полуострове отреагировали на слова украинского лидера, назвав его заявление лицемерным. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс напомнил, что визит Порошенко в Симферополь в конце февраля 2014 года обернулся для него бегством.