Путин раскритиковал ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не полностью выполняет те задачи, под которые создавалась, считает президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на ОБСЕ в урегулировании кризиса на Украине, и Россия готова сотрудничать в этом вопросе, передает ТАСС.

Ранее ОБСЕ включило 24 россиянина в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.