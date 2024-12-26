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Путин обязал указывать условия кредитов в их рекламе
Президент России Владимир Путин утвердил закон, требующий указывать полную информацию об условиях и стоимости кредитов в их рекламе, что должно помочь заемщикам принимать обоснованные финансовые решения.
Согласно новому закону, реклама кредитов, содержащая хотя бы одно условие, влияющее на их полную стоимость, должна включать предупреждение: «Изучите все условия кредита (займа)» с указанием на ресурс кредитора, где детально представлены все условия, передает ТАСС.
Кроме того, продолжительность такого предупреждения в радио, телевизионной и видеорекламе должна составлять не менее трех секунд. При распространении в видеоформате предупреждающему сообщению необходимо выделить не менее 5% площади кадра.
Закон также уточняет, что если реклама кредитных услуг включает информацию о процентных ставках, то она должна содержать данные о диапазонах значений полной стоимости кредита и фразу «полная стоимость кредита (займа)». Помимо этого, реклама должна содержать предупреждающую фразу с рекомендацией потенциальным заемщикам оценить свои финансовые возможности и риски.
Ранее правительство утвердило новую возможность для граждан самозапрещать выдачу потребительских кредитов, постановление вступит в силу с 1 марта 2025 года. Замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин предложил обязать новых заемщиков проходить тест на финансовую грамотность для снижения количества импульсивно взятых кредитов.