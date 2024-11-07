Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
В Госдуме предложили ввести тест на финансовую грамотность для желающих взять кредит
Замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин предложил обязать новых заемщиков проходить тест на финансовую грамотность для снижения количества импульсивно взятых кредитов.
Демин предложил ввести обязательный тест на финансовую грамотность для граждан, впервые оформляющих кредит, передает ТАСС.
Соответствующее обращение направлено главе Банка России Эльвире Набиуллиной.
В частности, предлагается тестирование перед оформлением онлайн-договора и для высокорискованных заемщиков. Тест должен представлять собой набор вопросов, проверяющих понимание базовой финансовой грамотности, реальных рисков банкротства и фактических переплат банку.
По мнению Демина, такие меры помогут гражданам принимать более обоснованные финансовые решения и защитят от долговых проблем. Он считает, что инициатива поможет достичь одной из целей Банка России – создать систему защиты граждан от финансовых рисков.
Также Демин попросил Набиуллину оценить целесообразность этой инициативы и при поддержке поручить профильным департаментам Банка России ее реализацию.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает введение для граждан возможности установить самозапрет на выдачу им кредитов.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что такая мера направлена на защиту граждан от мошенников, которые могут попытаться оформить кредит с использованием персональных данных.