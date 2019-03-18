Ведущий «Первого канала» отреагировал на критику со стороны стажерки

Ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин, комментируя негативный отзыв студентки Института кино и телевидения Вероники Косаткиной о стажировке на передаче, заявил, что девушка решила получить скандальную популярность на необоснованной критике.

«Девочка решила хайпануть на известной программе, что тут неожиданного и нового? Каждый выбирает способ позиционирования себя в соответствии со своими представлениями о порядочности. Она предложила очередной повод недоброжелателям попыхтеть о том, как нехороша наша программа. А в смысл сказанного никто и не собирался вдумываться – его там нет, если оценивать профессионально», – сообщил телеведущий в беседе Ura.ru

Шейнин сравнил ситуацию со стажером в токарном цеху. «Если бы он снял ролик, как ему приходилось подносить заготовки деталей или сметать стружку со станков, никто бы не возбудился», – заметил телеведущий, добавив, что девушку никто не держал насильно.

Стажеры выполняют то, чем занимаются отделы, в которых они трудятся, отделы занимаются тем, что необходимо для подготовки ток-шоу в прямом эфире на социально-публицистические темы, добавил Шейнин. «Естественно, что стажерам поручают первоначально самые простые задачи. Как и везде», – уточнил он.

Ранее Косаткина на своем youtube-канале рассказала о стажировке во «Время покажет». Девушка отметила, что ей приходилось выполнять три задачи: держать микрофон гостям в студии, принимать и расшифровывать звонки и искать украинцев для программы.