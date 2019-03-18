Полиция занялась видео с плевком на дверь церкви

Полиция начала проверку записи, размещенной в соцсети, на которой девушка демонстративно плюет на дверь церкви в Ростове-на-Дону.

«В соцсетях было размещено видео, на котором девушка оскверняет двери одной из церквей в городе Ростове-на-Дону. В настоящее время по факту размещенной в Cети информации сотрудники полиции проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего», – передает слова представителя ГУМВД по Ростовской области РИА «Новости».

Ранее в группе «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, где девушка плюет на дверь церкви, а после позирует возле нее.

Позже героиня видео принесла свои извинения: «Я, как главная участница данного ролика, хочу принести свои искренние извинения за содеянное. Действие, происходящее на записи, было неким «челленджем» среди молодежной группы от 15 до 19 лет, запущенным в России некоторое время назад против происходящего в данный момент в нашем государстве. Я в силу молодости, неопытности, глупости и своей невоспитанности не осознавала, насколько это ужасно с моей стороны поступать подобным образом и выкладывать это в интернет. Мне крайне жаль, простите. Я ручаюсь больше никогда не делать подобных вещей».

Однако в пресс-службе Донской митрополии отметили, что церковь с сожалением относится к этой ситуации. «Люди, которые так проводят детство, юность..., вызывают большую печаль. Но православные прихожане этого храма... не держат зла на этого человека, будут молиться об этой девочке и ее друзьях», – заявил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

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