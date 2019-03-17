Кириенко призвал победителей «Лидеров России» помнить об ответственности

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко призвал финалистов и победителей второго конкурса управленцев «Лидеры России», итоги которого подвели в Сочи, не прекращать своего личностного развития и быть примером для других.

Церемония объявления победителей второго конкурса управленцев «Лидеры России» и конкурса социальных проектов «Сердце лидера» прошла в Парке науки и искусств «Сириус», передает ТАСС.

«Я хочу вас всех поздравить с победой. Для каждого из вас вы все победители, и не только потому, что каждый из участников финала в соответствии с решением президента России получает 1 млн рублей на повышение квалификации, на свое образование в любом высшем учебном заведении нашей страны», – сказал, открывая церемонию, Сергей Кириенко.

Он обратил внимание, что все конкурсанты одержали «самую главную победу – [победу] над своей собственной слабостью, над своим собственными страхом», решившись подать заявку на конкурс. Кроме того, продолжил Кириенко, конкурсанты «победили в борьбе с собственной ленью».

Выступая на церемонии подведения итогов конкурса, Кириенко обратил внимание его участников, что конкурс заканчивается лишь формально, а «настоящий конкурс только начинается, все только впереди и этот конкурс будет гораздо сложнее, это не четыре дня [финала конкурса], а целая жизнь».

Одним из самых сложных испытаний первый замглавы кремлевской администрации назвал «испытание медными трубами». «Риск «зазвездить» есть, по опыту победителей первого года, к сожалению, такое бывало, – отметил он. – В тот момент, когда решите, что все сделано и я победил и уже не я отвечаю за свою жизнь, за меня кто-то должен отвечать – наставник, государство, руководитель компании». «В этот момент развитие остановится, начнется обратный отсчет», – предупредил Кириенко.

В этом контексте он призвал всех участников конкурса помнить, что они сами отвечают за свою жизнь и свое развитие. Государство в соответствии с решениями президента России делает многое, чтобы создать возможность для развития, вкладывает средства, время лучших управленцев, но «возможность – это только возможность, воспользуетесь вы ей или нет, зависит только от вас», указал Кириенко.

Напомнив, что до конца марта победители конкурса получат наставников, он пояснил, что «это только возможность воспользоваться временем и опытом лучших управленцев страны». «Как вы воспользуетесь, какой опыт из этого вынесет, зависит исключительно от вас», – констатировал первый замруководителя администрации президента России.

Кириенко также предупредил финалистов конкурса, что после его завершения они будут находиться «под пристальным вниманием». «Все будет: ревность, зависть, более жесткие требования. Такова судьба лидеров, поэтому попросил бы вас, чтобы вы всегда об этом помнили», – сказал он.

Представитель Кремля обратил внимание, что проекты в рамках платформы «Россия – страна возможностей» были запущены президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы дать примеры, которым могли бы следовать другие люди. «Для десятков, сотен тысяч молодых людей, которые, глядя на вас, должны задать себе вопрос: а чем я хуже, если они смогли, почему я не смогу, все зависит только от меня», – пояснил первый замглавы администрации президента России.

«Эта ответственность победителя, лидера [быть] примером очень важна, она должна проявляться в ваших решениях, поступках, должна проявляться в том, что лидер – это тот, кто не только получает, а тот, кто готов отдавать», – отметил Кириенко. В этом контексте он напомнил, что многие из победителей первого конкурса не только получили наставников, но и сами стали наставниками для участников других проектов «Россия – страна возможностей», например, школьников.

После завершения церемонии награждения победителей конкурса Кириенко сообщил, что задания для участников конкурса управленцев «Лидеры России» будут усложняться.

«Как конкретно [задания будут продолжаться], мы пока не скажем», – добавил первый замглавы администрации президента России.

Кириенко также напомнил, что «Лидеры России» не является конкурсом по отбору на конкретные должности, а процедурой, которая позволяет выявить управленцев с высоким потенциалом.

Напомним, победителями второго конкурса «Лидеры России» стали 104 человека.