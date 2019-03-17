Кириенко призвал победителей «Лидеров России» помнить об ответственности

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

В дни «крымской весны» Владимир Коваленко не знал, вернется ли к своей семье живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
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Как бороться с украинским подлогом советской истории

У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществеФото: UA1/YouTube
Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк – с такими людьми надо бороться совсем другими методами. Подробности...
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Грозит ли Сербии «цветная революция»

В сербском противостоянии патриоты находятся по обе стороны баррикадФото: SRDJAN SUKI/EPA/ТАСС
Противостояние между сербскими оппозиционерами и полицией дошло до штурма телецентра, драк и прорывов оцеплений. Могут ли беспорядки в Белграде перерасти в майдан, кто стоит за протестующими и может ли гипотетическая революция в Сербии навредить отношениям братской страны с Россией? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Если США не смогут защищать Аляску

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...

В Латинской Америке назрел новый левый поворот

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
В 2000-х годах задача левых правительств Южной Америки сводилась к перераспределению ресурсов. Потом был мировой кризис. Перераспределять стало нечего и эксперимент закончился. И вот поворот влево совершает Мексика. Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16 (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
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            Кириенко призвал победителей «Лидеров России» помнить об ответственности

            17 марта 2019, 22:58

            Текст: Антон Никитин

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            Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко призвал финалистов и победителей второго конкурса управленцев «Лидеры России», итоги которого подвели в Сочи, не прекращать своего личностного развития и быть примером для других.

            Церемония объявления победителей второго конкурса управленцев «Лидеры России» и конкурса социальных проектов «Сердце лидера» прошла в Парке науки и искусств «Сириус», передает ТАСС.

            «Я хочу вас всех поздравить с победой. Для каждого из вас вы все победители, и не только потому, что каждый из участников финала в соответствии с решением президента России получает 1 млн рублей на повышение квалификации, на свое образование в любом высшем учебном заведении нашей страны», – сказал, открывая церемонию, Сергей Кириенко.

            Он обратил внимание, что все конкурсанты одержали «самую главную победу – [победу] над своей собственной слабостью, над своим собственными страхом», решившись подать заявку на конкурс. Кроме того, продолжил Кириенко, конкурсанты «победили в борьбе с собственной ленью».

            Выступая на церемонии подведения итогов конкурса, Кириенко обратил внимание его участников, что конкурс заканчивается лишь формально, а «настоящий конкурс только начинается, все только впереди и этот конкурс будет гораздо сложнее, это не четыре дня [финала конкурса], а целая жизнь».

            Одним из самых сложных испытаний первый замглавы кремлевской администрации назвал «испытание медными трубами». «Риск «зазвездить» есть, по опыту победителей первого года, к сожалению, такое бывало, – отметил он. – В тот момент, когда решите, что все сделано и я победил и уже не я отвечаю за свою жизнь, за меня кто-то должен отвечать – наставник, государство, руководитель компании». «В этот момент развитие остановится, начнется обратный отсчет», – предупредил Кириенко.

            В этом контексте он призвал всех участников конкурса помнить, что они сами отвечают за свою жизнь и свое развитие. Государство в соответствии с решениями президента России делает многое, чтобы создать возможность для развития, вкладывает средства, время лучших управленцев, но «возможность – это только возможность, воспользуетесь вы ей или нет, зависит только от вас», указал Кириенко.

            Напомнив, что до конца марта победители конкурса получат наставников, он пояснил, что «это только возможность воспользоваться временем и опытом лучших управленцев страны». «Как вы воспользуетесь, какой опыт из этого вынесет, зависит исключительно от вас», – констатировал первый замруководителя администрации президента России.

            Кириенко также предупредил финалистов конкурса, что после его завершения они будут находиться «под пристальным вниманием». «Все будет: ревность, зависть, более жесткие требования. Такова судьба лидеров, поэтому попросил бы вас, чтобы вы всегда об этом помнили», – сказал он.

            Представитель Кремля обратил внимание, что проекты в рамках платформы «Россия – страна возможностей» были запущены президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы дать примеры, которым могли бы следовать другие люди. «Для десятков, сотен тысяч молодых людей, которые, глядя на вас, должны задать себе вопрос: а чем я хуже, если они смогли, почему я не смогу, все зависит только от меня», – пояснил первый замглавы администрации президента России.

            «Эта ответственность победителя, лидера [быть] примером очень важна, она должна проявляться в ваших решениях, поступках, должна проявляться в том, что лидер – это тот, кто не только получает, а тот, кто готов отдавать», – отметил Кириенко. В этом контексте он напомнил, что многие из победителей первого конкурса не только получили наставников, но и сами стали наставниками для участников других проектов «Россия – страна возможностей», например, школьников.

            После завершения церемонии награждения победителей конкурса Кириенко сообщил, что задания для участников конкурса управленцев «Лидеры России» будут усложняться.

            «Как конкретно [задания будут продолжаться], мы пока не скажем», – добавил первый замглавы администрации президента России.

            Кириенко также напомнил, что «Лидеры России» не является конкурсом по отбору на конкретные должности, а процедурой, которая позволяет выявить управленцев с высоким потенциалом.

            Напомним, победителями второго конкурса «Лидеры России» стали 104 человека.


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