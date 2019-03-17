Тимошенко пообещала убедить МВФ дать Украине денег без повышения цен на газ

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах намерена подписать с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу сотрудничества, которая не предусматривает повышения цен на газ.

Тимошенко напомнила о решении Окружного административного суда Киева, который признал, что цена на газ установлена необоснованно и незаконно, передает ТАСС.

«Наша команда два года судилась с властью, чтобы доказать это. Суд признал, что тарифы установлены незаконно, несправедливо и они завышены. У меня есть решение суда и МВФ не сможет против него идти», – добавила лидер партии «Батькивщина».

«С МВФ я работала не один раз, работая премьер-министром. И я убеждена, что мы будем работать нормально, гармонично и на благо Украины<…>, поэтому меня это не останавливает, я смогу с ними новую программу подписать, которая не предусматривает ... нелогичного установления цены на тарифы», – сказала Тимошенко в эфире телеканала ICTV, комментируя вопрос о соглашении Украины с фондом, которая требует установления рыночной цены на газ.

По словам лидера партии «Батькивщина», в случае ее победы на выборах цена на газ будет снижена вдвое, а украинский газ будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы.

Ранее кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко заявлял, что Украина погрузилась в кредитную наркоманию, каждый житель страны задолжал Международному валютному фонду (МВФ) уже почти 2 тыс. долларов.

По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, в стране сложилась критическая ситуация из-за размера госдолга.