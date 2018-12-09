Экс-премьер Украины заявил о критической ситуации в стране из-за выплат госдолга

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя слова главы украинского нацбанка о выплате по внешнему госдолгу 12 млрд долларов в ближайшие два года, заявил о критической ситуации в стране.

По его словам, на Украине сложилась «достаточно критическая» ситуация, так как экономика не может обеспечить за счет экспорта реальных ресурсов, которыми можно было бы расплачиваться, передает RT.

«Это реальные цифры, которые вытекают из того, что кредиты МВФ занимались в 2014-2015 годах. Они были пятилетние, четырехлетние, целый ряд других кредитов, которые необходимо возвращать. С точки зрения способности Киева возвратить их все зависит от того, насколько МВФ обеспечит финансирование, то есть новое кредитование (а по сути – перекредитование) для возврата этих кредитов», – заметил Азаров.

Он добавил, что собственные валютные резервы Украины составляют 16,5 млрд долларов, из них чистые резервы, которыми можно распоряжаться – всего около 4 млрд долларов.

«Поэтому совершенно очевидно, что без помощи МВФ погасить их реально невозможно», – сказал он.

Он предположил, что МВФ окажет такую помощь, так как это «политизированная организация», которую «не останавливают ни киевские провокации в Азовском море, ни военное положение». Инцидент в Керченском проливе Азаров назвал «многоцелевой программой», которая нужна для того, чтобы президент Петр Порошенко мог удержаться у власти за счет «нагнетания истерии» перед якобы российской агрессией.

«За эти 4,5 года немного начал затухать градус ненависти, агрессии, потому что срабатывали пустые холодильники, холод в квартирах. Народ начал постепенно от этой мысли отходить», – заметил экс-премьер.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что страна в следующие два года должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов, включая проценты.

Отметим, что Верховная рада Украина приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, предусмотрев предельный уровень дефицита в размере почти 90 млрд гривен (3,21 млрд долларов).