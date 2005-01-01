Умер режиссер-документалист Шиллер

Российский кинорежиссер-документалист, лауреат Госпремии России Юрий Шиллер умер на 78-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов России.

«17 марта скончался российский кинорежиссер, лауреат Государственной премии РФ Юрий Андреевич Шиллер», – передает ТАСС сообщение Союза.

Шиллер родился в 1942 году в Сахалинской области, поступил во ВГИК, в 24 года снял первый документальный фильм «Песни без слов». Создал более 60 документальных и игровых фильмов.

В 2010 году снял полнометражный художественный фильм «Воробей» (2010), ставший единственной российской картиной, которая была выдвинута на XXXII Московский международный кинофестиваль. Жил и работал в Новосибирске.

«Фильмы Юрия Шиллера хранятся в библиотеке Конгресса США, в архиве Гостелерадио на Шаболовке, архиве Госфильмофонда России «Белые столбы», в новосибирской ГТРК, по ним преподают во ВГИКе. Они являются классикой отечественного и мирового документального кино, вошли в историю», – заявили в Ассоциации документального кино.