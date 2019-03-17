Deutsche Bank и Commerzbank начали переговоры о слиянии

Крупнейшие в Германии банки Deutsche Bank и Commerzbank вступили в переговоры о возможном слиянии, сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что разговоры о возможно слиянии банков ведутся на протяжении последних нескольких месяцев. Власти ФРГ заявили, что «открыты к экономически целесообразным вариантам» в банковской сфере, передает ТАСС.