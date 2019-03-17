В Госдуме предложили Климкину и Порошенко «лучший» вариант развития Украины

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий оценил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что массовый отъезд украинцев в другие страны не является катастрофой; он предположил, что для Киева лучше, если из страны уедут все жители.

«В последние месяцы мы от Климкина, как и от Порошенко, слышим подобные неадекватные заявления, которые никогда не сделает уважающий себя политик. Но команде действующего президента Украины сейчас все позволено. Беду, которая сегодня существует в стране, они всему миру преподносят, как большой плюс», – передает слова Водолацкого RT.

Он отметил, что для Климкина лучшим вариантом будет, если он вместе с президентом Петром Порошенко и «командой из 15 человек останутся в одиночестве на Украине», в остальные уедут.

«Не будет людей, которых необходимо кормить, выплачивать зарплаты и пенсии», – сказал депутат.

Водолацкий отметил, что Киев выбрал свой путь развития. По нему украинцев приглашают к себе другие страны, им дают рабочие места и зарплаты.

«Неадекватность политики команды Порошенко зашкаливает. Население страны уже давно делает соответствующие выводы о необходимости прихода к власти адекватного президента. Климкин, его президент и их компания живут на другой планете и с украинским народом их ничего не связывает», – заключил он.

Климкин накануне заявил, что массовый отъезд жителей Украины в другие страны в поисках работы является не катастрофой, а «мегавызовом» для страны.

Также в четверг Климкин заявлял, что Крым является худшей версией России, поскольку полуостров якобы «заселяют уголовниками», а местные жители «боятся выходить из дома».