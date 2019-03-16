В Киеве радикалы направились к администрации Порошенко

В Киеве участники акции партии «Национального корпуса», направленной против хищений в оборонном ведомстве Украины, направились к администрации президента, несмотря на то, что глава государства Петр Порошенко на данный момент находится в Полтавской области.

«Активисты начали массовое мероприятие на Майдане Незалежности, где на торговом центре вывесили огромный баннер с надписью: «#Свинарчуков Порошенко – за решетку!», – сообщает УНИАН.

Участники акции перекрыли проезжую часть Крещатика и остановили движение транспорта. Они заявляют, что у них есть много вопросов к Порошенко по фактам хищений в оборонной отрасли.

Активисты заявили, что решили идти к администрации главы государства, невзирая на то, что президент находится в Полтавской области.

На прошлой неделе радикалы попытались заблокировать кортеж Порошенко в Черкассах после того, как действующий глава украинского государства выступил в центре города.

В прошлую субботу радикалы в центре Киева организовали акцию протеста с требованием расследовать коррупционный скандал в государственном концерне «Укроборонпром». Участники протестов пришли к зданию администрации президента Украины и предприняли попытку прорвать кордон полиции.