В Крыму оценили ущерб от пребывания в составе Украины

Экономические потери Крыма за время пребывания в составе Украины достигают сотен миллиардов рублей, если не больше, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Фикс заявил, что если начать считать, что «для руководителей Украины это будет очень грустная статистика», так как «речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардах, а возможно, о триллионах рублей как минимум», передает РИА «Новости».

«К примеру, возьмем разрушенную действиями киевских властей систему Северо-Крымского канала, промышленные предприятия, которые намеренно обанкротили и разграбили, и таких примеров множество», – добавил он.

Вице-спикер также подчеркнул, что поручение спикера Госдумы Вячеслава Володина подсчитать экономические потери, понесенные Крымом за время нахождения в составе Украины, своевременное, важное, выверенное и нужное.

По мнению Фикса, «когда будут озвучены все экономические потери полуострова от пребывания в составе Украины, то украинские и западные деятели, которые сегодня что-то требуют и хотят от Крыма, наконец-то поубавят свой пыл и желание нажиться на крымчанах».

Напомним, Володин поручил подсчитать экономические потери, понесенные Крымом во время нахождения полуострова в составе Украины, чтобы затем потребовать их возмещения от Киева.

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