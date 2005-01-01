Мэй предложили выбор между сделкой по Brexit и постом премьера

Однопартийцы-консерваторы поставили перед Терезой Мэй выбор – либо она покидает пост британского премьер-министра досрочно, либо сделки по Brexit не будет, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в окружении главы кабинета министров Великобритании.

По информации источников, только двое членов кабинета Мэй готовы и дальше ее поддерживать после того, как согласованную сделку с Евросоюзом на этой неделе во второй раз отверг британский парламент, передает ТАСС.

Министры хотят, чтобы Мэй ушла с поста главы правительства в июле или даже в мае – после выборов в Европейский парламент. Тогда ее преемник сможет начать новую фазу переговоров с ЕС, если Brexit будет отложен, как того хотят депутаты Палаты общин, пишет газета.

По мнению источников, выполнив данное условие, Мэй может получить шанс на поддержку со стороны евроскептиков-тори в ходе третьего голосования по проекту соглашения с ЕС.

Напомним, британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 – против.

Сообщалось, что члены правительства Мэй обсудили возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на срок до двух лет.