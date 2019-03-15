Российские мусульмане отреагировали на бойню в Новой Зеландии

Председатель Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин заявил, что убийство людей в мечетях Новой Зеландии сравнимо с преступлениями фашистов.

«От имени мусульманской Уммы России выражаю гневное осуждение действиям преступников, совершивших величайших грех, убивая невинных людей. Мусульмане России скорбят по невинно убиенным и решительно осуждают данный террористический акт, расценивая его как проявление бесчеловечности сродни фашизму», – цитирует сайт Совет муфтиев России слова Гайнутдина.

Председатель также отметил, что нападение произошло в благословенный для мусульман день джума – в пятницу. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и терпения и мужества семьям погибших.

Напомним, в пятницу стало известно о стрельбе как минимум в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, 49 человек погибли. Полиция задержала четырех подозреваемых. Позже премьер-министр Австралии назвал произошедшее терактом.